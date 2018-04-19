Форин-офис счел заявления МИД РФ по Сирии попыткой реабилитировать Дамаск

ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Мария Табак. Представитель Форин-офиса заявила РИА Новости, что Лондон считает обвинения МИД РФ в адрес Великобритании по Сирии попыткой реабилитировать Дамаск.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками были обнаружены контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки производством города Солсбери. В Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были 4 марта отравлены нервно-паралитическим веществом работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент резко осложнил и без того непростые отношения Великобритании и России.

"Россия с февраля 2017 года шесть раз использовала право вето в СБ ООН, чтобы укрыть режим Асада от расследования использования им химического оружия", — заявили представитель британского МИД.

По её мнению, РФ "хочет повесить вину на кого угодно", кроме Дамаска.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия Сирии использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Почти все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар.

Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке Минобороны РФ, было применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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