Лавров прокомментировал обстрел миссии ООН в сирийской Думе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Кто-то заранее оповестил боевиков в сирийской Думе о том, что в город направляется миссия ООН по безопасности, считает глава МИД России Сергей Лавров.

"В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью", — сказал министр.

В среду группа ООН по безопасности, которая анализировала ситуацию в Думе, подверглась обстрелу. Никто из представителей организации не пострадал, они благополучно вернулись в Дамаск. В то же время инцидент повлиял на развертывании миссии Организации по запрещению химического оружия на месте предполагаемой химатаки.

"Химатака" в Думе

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в городе Дума. Выводы о причастности сирийской стороны были сделаны на основе сообщений СМИ и материалов из соцсетей.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Минобороны, со своей стороны, представило доказательства того, что "химатака" в Думе была инсценировкой. Так, эксперты нашли участников постановки, которые рассказали, как проходили съемки. Позднее российским военным удалось обнаружить соответствующий реквизит.

Несмотря на это, на прошлой неделе США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

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