В Восточной Гуте нашли дымовые шашки из Солсбери и контейнеры с хлором

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военнослужащие сирийской армии обнаружили в Восточной Гуте синтезированный в Германии хлор и дымовые шашки из Солсбери, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери", — сказала она.

Дипломат назвала эти факты "устрашающими и подрывающими доверие в человечность". При этом она отметила, что речь идет не о государствах и народах, а о политическом руководстве отдельных стран.

В четверг в сирийской Думе начали работу эксперты ОЗХО. Специалистам предстоит изучить место предполагаемого инцидента и установить, соответствуют ли действительности сообщения о применении химоружия.

Ранее сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили Восточную Гуту, следов токсинов они не обнаружили. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.