Выход боевиков "Джейш аль-Ислам"* из Думы завершается

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Выход боевиков террористической группировки "Джейш аль-Ислам"* из сирийского города Дума завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заканчивается выход боевиков "Джейш аль-Ислам"* из города Дума. С начала апреля оттуда на север Сирии было вывезено более 12 тысяч человек — боевиков и членов их семей. В оставленных ими районах в Думе была обнаружена очередная подпольная лаборатория для изготовления отравляющих веществ — сернистого и азотистого иприта, а также фабрика по производству оружия. Со складов боевиков изъято полторы тонны взрывчатых веществ, 250 мин, 25 килограммов тротила", — сказала Захарова на брифинге в четверг.