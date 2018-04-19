В Ираке заявили, что могут продолжить бомбить позиции ИГ* в Сирии

ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Ирак продолжит бомбить позиции террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, если снова получит информацию об угрозе, исходящей с территории САР, сообщил РИА Новости официальный представитель иракского министерства обороны Тахсин аль-Хафаджи.
"Подобные воздушные удары со стороны Ирака будут повторяться, если появится информация от разведки о наличии угрозы для Ирака", — отметил аль-Хафаджи.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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