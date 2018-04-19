Богданов рассказал о подготовке к девятой встрече в Астане по Сирии

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подготовка к "Астане-9" продолжается, накануне делегация спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина провела с этой целью консультации в Турции и Иране, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Подготовка идет, наша межведомственная делегация высокого уровня — Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин, наши военные коллеги ездили и в Тегеран, и буквально вчера они вернулись из Анкары. Контакты продолжаются", — сказал Богданов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>