В Ираке рассказали об авиаударах по позициям ИГ* в Сирии

ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Удары военно-воздушных сил Ирака по позициями террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в приграничных районах Сирии помогут расправиться с терроризмом в регионе после победы над ним в Ираке, говорится в сообщении пресс-офиса иракского премьер-министра в его микроблоге в Twitter.

Пресс-офис премьера сообщил о нанесении в четверг воздушных ударов по позициям ИГ* в приграничных районах на территории Сирии военно-воздушными силами Ирака.

"Наши героические войска, преследуя террористические банды, спасли множество жизней и нарушили планы ИГ*, и эти удары помогут ускорить суд над бандами ИГ* в регионе после того, как с ними расправились военным путем в Ираке", — говорится в сообщении.