Лавров и де Мистура обсудят сроки нового раунда межсирийских переговоров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сроки проведения очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве будут обсуждаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос о том, не появилось ли понимание, в какие сроки может пройти очередной раунд межсирийских переговоров, Богданов заявил: "Завтра будем все это обсуждать".

По его словам, во многом сроки проведения нового раунда зависят от "активности самого де Мистуры и от готовности сирийских сторон".

"В том числе непонятны подходы оппозиции, потому что я думаю, что в Сирийском комитете по переговорам больше, чем одно мнение по поводу того, что происходит — по поводу оценок, ударов по Сирии и перспектив, а также подходов к налаживанию нормального переговорного процесса", — добавил Богданов.