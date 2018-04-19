Лавров и де Мистура обсудят сроки нового раунда межсирийских переговоров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сроки проведения очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве будут обсуждаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По его словам, во многом сроки проведения нового раунда зависят от "активности самого де Мистуры и от готовности сирийских сторон".
"В том числе непонятны подходы оппозиции, потому что я думаю, что в Сирийском комитете по переговорам больше, чем одно мнение по поводу того, что происходит — по поводу оценок, ударов по Сирии и перспектив, а также подходов к налаживанию нормального переговорного процесса", — добавил Богданов.
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