Клинцевич прокомментировал слова Митчелла о "российских наемниках"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич усомнился в том, что заявление помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла о якобы недавних атаках "российскими наемниками" позиций американских военных в Сирии является его личным мнением.

Митчелл в среду заявил, что "российские наемники" якобы пытались недавно атаковать позиции американских военных в Сирии.

"В администрации США появилось столько говорящих голов — всякого рода замов, помощников и т.д. и т.п., что уже не понять, какая из этих голов говорит устами Дональда Трампа. Увы, боюсь, что мы так и не узнаем, является ли заявление чиновника его личной точкой зрения или он выражает мнение американской администрации. В любом случае фейк остается фейком, и он только еще больше напрягает российско-американские отношения", — написал Клинцевич в Facebook.

Он также отметил, что не представляет Трампа "этаким белым и пушистым", однако отдельные лица, включая его заместителей и помощников, делают все возможное, чтобы у президента США не было выбора. "Конечно, заявление Уэсса Митчелла, взятое в отдельности, это мелочь. Но вот из таких мелочей и складывается общая картина отношений между двумя крупнейшими ядерными державами. Нужно понять, что речь в конечном счете идет о войне и мире", — подытожил сенатор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>