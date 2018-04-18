США и союзники в ближайшие "дни" нанесут поражение ИГ*, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. США и союзники в ближайшие "дни и недели" нанесут поражение группировке "Исламское государство"* в Сирии и Ираке, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

"В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят ИГ*, поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана", — заявил Митчелл на слушания в палате представителей конгресса США.

В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил на слушаниях, что ИГ* в настоящее время контролирует около 2% территории, которую эту группировка удерживала ранее. Он подтвердил, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИГ*.

Аналогичные цифры представители американской администрации называют последние несколько месяцев. Так, еще в декабре президент США Дональд Трамп говорил, что от террористов в Сирии и Ираке освобождены почти 100% территории.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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