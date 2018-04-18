Стратегические цели России и США в Сирии не совпадают, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Стратегические цели РФ в Сирии не совпадают с американскими, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.
Митчелл утверждает, что главные цели Москвы в Сирии — это не сирийский народ и не стабильность региона. "Москва хочет сохранить свое присутствие в Сирии как отправную точку, с помощью которой можно повлиять на будущие события в Леванте и Восточном Средиземноморье. Она также хочет нанести глобальное видимое поражение Соединенным Штатам: создать негативный "демонстрационный эффект" для пресечения наших целей здесь, чтобы вбить клин между нами и нашими союзниками", — сказал американский дипломат.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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