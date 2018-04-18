МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не знают, когда миссия сможет приступить к работе в сирийской Думе, где ранее члены команды ООН по вопросам безопасности подверглись обстрелу, сообщил гендиректор организации Ахмет Узюмджю.

Он пояснил, что накануне специалисты ООН по безопасности выехали в населенный пункт, где, как заявляют в ряде западных стран, произошла химическая атака. Однако там они подверглись обстрелу.

"Команда ООН продолжит работать с сирийскими властями, местными советами в Думе и российской военной полицией по вопросам безопасности. В настоящее время мы не знаем, когда миссия по обнаружению фактов использования химоружия может быть развернута в Думе. Конечно, я буду рассматривать развертывание только после получения одобрения специалистов ООН", — пояснил Узюмджю.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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