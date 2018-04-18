Сотрудники ООН не пострадали при обстреле в Думе накануне, сообщил источник

ООН, 18 апр — РИА Новости. Никто из представителей ООН не пострадал при обстреле в сирийском городе Дума накануне, сообщил РИА Новости источник во Всемирной организации.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в городе, которая произошла во вторник.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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