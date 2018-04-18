Сотрудники ООН не пострадали при обстреле в Думе накануне, сообщил источник

ООН, 18 апр — РИА Новости. Никто из представителей ООН не пострадал при обстреле в сирийском городе Дума накануне, сообщил РИА Новости источник во Всемирной организации.

"Вчера в Думе была обстреляна группа ООН по безопасности, которая разведывала ситуацию на месте. Они не были ранены и вернулись в Дамаск", — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в городе, которая произошла во вторник.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду 18 апреля, во вторник город посетили специалисты ООН по безопасности.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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