Боевики и членов их семей начнут покидать сирийский Думейр в четверг

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Около пяти тысяч боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"* и членов их семей начнут покидать сирийский город Думейр к северо-востоку от Дамаска, начиная с четверга, сообщило сирийское государственное телевидение.

"Процесс вывода террористов "Джейш аль-Ислам"* из Думейра в Джараблус начнется завтра. Число выведенных из Думейра в Джараблус достигнет пяти тысяч, из них полторы тысячи боевиков, их сопроводят их семьи", — сообщил военный корреспондент телеканала.

Как отметило телевидение, после вывода боевиков военные зачистят населенный пункт от мин. Военный корреспондент добавил, что группировка продолжила в среду сдавать оружие государству, в частности, внедорожники, оборудованные пулеметами, а также личное оружие, РПГ и минометные установки.

Во вторник сообщалось, что боевики в Думейре начали сдавать среднее и тяжелое оружие в рамках соглашения с государством. В рамках договора боевики покинут город и направятся в Джараблус на севере провинции Алеппо.

* Террористическая группировка "Джейш аль-Ислам" запрещена в России.

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