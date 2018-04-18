Миссия ОЗХО не может выехать на место работы в Думе из-за перестрелки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в этом районе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным представителей ООН, перестрелка произошла в Думе во вторник. Подробности инцидента не сообщаются.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду 18 апреля, во вторник город посетили специалисты ООН по безопасности.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>