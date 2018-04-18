МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.Израиль заранее согласовал с Вашингтоном удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс, и США одобрили этот шаг. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Отмечается, что оружейная система была уничтожена до того, как ее успели подготовить к применению. Кроме того, израильские силы разрушили ангар, в котором находились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.
Ранее министерство обороны России объявило о том, что удар по авиабазе Т-4 нанесли ВВС Израиля. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых были сбиты, три попали в цель. Российские советники при атаке не пострадали. Как передавало сирийское агентство САНА, в результате бомбардировки погибли и получили ранения несколько человек.