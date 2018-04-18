Небензя назвал предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной

ООН, 18 апр — РИА Новости. Предложенная Францией новая резолюция по Сирии является несвоевременной и ненужной, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная", — сказал он журналистам во вторник вечером.

Он указал на то, что документ был предложен уже на следующий день после удара США, Франции и Великобритании по Сирии. "Вы не находите это смешным?", — сказал Небензя.

В субботу вечером Франция распространила в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии. Соавторами документа стали США и Великобритания. Обсуждение предложенного документа началось в понедельник на уровне экспертов. По словам постпреда Франции, "цель резолюции — перезапустить коллективные действия Совета Безопасности по работе с химическим досье, по защите мирного населения и работе над политическим урегулированием сирийского кризиса".

О своей позиции по документу российская делегация уведомила членов Совета в ходе первого раунда консультаций.

"Мы сказали, что это усилие сейчас несвоевременно. Сейчас они говорят, что не давят на нас, что будут обсуждать (проект — ред.), но все равно, это ничего не меняет. У нас все есть в уже существующих резолюциях. Есть резолюция по политическому урегулированию, есть ряд резолюций по гуманитарной ситуации, включая 2401", — сказал он.

Небензя скептически высказался относительно предложения авторов документа о создании механизма по привлечению к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии. "Они сами — атрибутивный механизм. Они установили вину и уже наказали преступника. Зачем им теперь механизм атрибуции?", — сказал российский дипломат.