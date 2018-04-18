Миссия ОЗХО сможет попасть в сирийскую Думу после проверки специалистов ООН

ООН, 18 апр — РИА Новости. Миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду, во вторник город посетили специалисты ООН по безопасности, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Группа ООН по безопасности въехала в Думу около 15.00 по времени Дамаска, чтобы оценить ситуацию в области безопасности на месте. Если команда ООН решит, что ситуация в Думе спокойная, миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра", — сказал постпред на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.