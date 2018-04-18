Британия попросила ООН сообщить Совбезу о работе ОЗХО в сирийской Думе

ООН, 18 апр — РИА Новости. Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов сообщить Совету Безопасности о местонахождении и работе направленной в сирийский город Дума миссии ОЗХО, заявила постпред страны при ООН Карен Пирс.

"Я думаю, будет крайне полезно, если секретариат проведет для Совета либо брифинг, либо предоставит краткую сводку о том, где сейчас находится миссия ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия в Сирии — ред.) и Департамент безопасности ООН, каковы их дальнейшие планы, и были ли какие-то задержки на пути к Думе, и что стало их причиной. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна", — сказала Пирс на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН по ситуации в сирийской Ракке.