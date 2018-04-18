Небензя: ударом по Сирии США солидаризировались с одной из сторон конфликта

ООН, 18 апр — РИА Новости. Ударом по Сирии США, Франция и Великобритания солидаризировались с одной из сторон конфликта в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Своим актом агрессии "тройка" и те, кто поддержал, либо приветствовал их действия, солидаризировалась с одной из сторон конфликта", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, которое проводится по инициативе России.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.