Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

ХМЕЙМИМ, 17 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 637 человек, в Восточную Гуту – 422 человека", — сказал он.

Евтушенко добавил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Также начальник Центра отметил, что ЦПВС обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 168 тонн.

Кроме того, как сообщает Евтушенко, Центром проведена благотворительная акция в городе Алеппо. Жителям передано более одной тонны свежего хлеба.

Российские военные врачами за сутки оказали медицинскую помощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям.

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