РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперты ОЗХО начинают работать в сирийской Думе

18:0417.04.2018
(обновлено: 18:06 17.04.2018)
07730
© AP Photo / Hassan AmmarУдар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник, наконец, зашли в сирийский город Дума – спустя полторы недели после того как, согласно заявлениям западных стран, в этом населенном пункте произошла химическая атака. О приезде экспертов организации сообщило агентство САНА, а затем эту информацию подтвердил российский МИД.

Разрушенные здания в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Специалисты ОЗХО заходят в сирийский город Дума

В Москве убеждены, что химического инцидента в Думе 7 апреля вообще не было, и считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть "неопровержимые доказательства" причастности к этой "провокации" спецслужб Великобритании и, "возможно, … старших союзников из Вашингтона".

На фоне обвинений

В Лондоне и Париже ранее уверяли, что Москва и Дамаск отказывают сотрудникам миссии ОЗХО в доступе на место возможного происшествия. В МИД РФ подобные обвинения опровергли. Как заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в городе ещё остаются боевики.

Дума. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
МИД ответил на обвинения Франции о недопуске миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю пояснил, что Россия и Сирия ранее уведомили миссию о необходимости решить вопросы безопасности в Думе, прежде чем эксперты организации начнут там работать. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что для разведки маршрута выйдет служба безопасности ООН, и затем эксперты ОЗХО смогут приступить к изучению места предполагаемого инцидента. В самой организации дату посещения Думы девятью ее специалистами не комментировали.

До визита экспертов ОЗХО в Думу Соединенные Штаты заявляли, что представители РФ, посетившие место возможной химической атаки, "могли внести туда изменения с целью сорвать усилия миссии ОЗХО по проведению эффективного расследования". Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг возможность такого сценария.

"Я гарантирую, что Россия не вмешивалась в место (происшествия – ред.)", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Би-би-си.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Россия и Швеция выступили за участие ОЗХО в расследовании событий в Думе

Подозрительный склад

Уже после сообщений о том, что эксперты ОЗХО добрались до Думы, российские военные сообщили, что нашли в пригороде склад с веществами, необходимыми для производства иприта, также был обнаружен баллон с хлором.

"Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ", — цитирует телеканал "Звезда" специалиста войск радиационной химической защиты Александра Родионова.

Сирийские самолеты на территории авиабазы Шайрат. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Источник опроверг информацию о нападении на базу Шайрат в Сирии

В Думу также могут приехать и представители другого международного органа – Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее в ведомстве заявили о 500 пострадавших в результате химического отравления. Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов указал руководству организации на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.

О решении направить экспертов ВОЗ было объявлено по итогам встречи Гатилова с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, после которой российский постпред заявил, что организация оценит медицинскую обстановку и скорректирует свои заявления.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена