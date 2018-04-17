Эксперты ОЗХО начинают работать в сирийской Думе

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник, наконец, зашли в сирийский город Дума – спустя полторы недели после того как, согласно заявлениям западных стран, в этом населенном пункте произошла химическая атака. О приезде экспертов организации сообщило агентство САНА, а затем эту информацию подтвердил российский МИД.

В Москве убеждены, что химического инцидента в Думе 7 апреля вообще не было, и считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть "неопровержимые доказательства" причастности к этой "провокации" спецслужб Великобритании и, "возможно, … старших союзников из Вашингтона".

На фоне обвинений



В Лондоне и Париже ранее уверяли, что Москва и Дамаск отказывают сотрудникам миссии ОЗХО в доступе на место возможного происшествия. В МИД РФ подобные обвинения опровергли. Как заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в городе ещё остаются боевики.

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю пояснил, что Россия и Сирия ранее уведомили миссию о необходимости решить вопросы безопасности в Думе, прежде чем эксперты организации начнут там работать. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что для разведки маршрута выйдет служба безопасности ООН, и затем эксперты ОЗХО смогут приступить к изучению места предполагаемого инцидента. В самой организации дату посещения Думы девятью ее специалистами не комментировали.

До визита экспертов ОЗХО в Думу Соединенные Штаты заявляли, что представители РФ, посетившие место возможной химической атаки, "могли внести туда изменения с целью сорвать усилия миссии ОЗХО по проведению эффективного расследования". Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг возможность такого сценария.

"Я гарантирую, что Россия не вмешивалась в место (происшествия – ред.)", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Би-би-си.

Подозрительный склад



Уже после сообщений о том, что эксперты ОЗХО добрались до Думы, российские военные сообщили, что нашли в пригороде склад с веществами, необходимыми для производства иприта, также был обнаружен баллон с хлором.

"Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ", — цитирует телеканал "Звезда" специалиста войск радиационной химической защиты Александра Родионова.

В Думу также могут приехать и представители другого международного органа – Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее в ведомстве заявили о 500 пострадавших в результате химического отравления. Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов указал руководству организации на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.

О решении направить экспертов ВОЗ было объявлено по итогам встречи Гатилова с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, после которой российский постпред заявил, что организация оценит медицинскую обстановку и скорректирует свои заявления.

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