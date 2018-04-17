Экспертов ВОЗ в сирийской Думе нет, сообщил представитель организации

ЖЕНЕВА, 17 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Экспертов Всемирной организации здравоохранения в настоящее время нет в сирийской Думе, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Сегодня в Думе нет сотрудников миссии ВОЗ", — сказал он.

Ранее осведомленный источник РИА Новости сообщил, что делегация ВОЗ вошла в Думу в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Языджи.

Накануне постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов по итогам встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявил, что ВОЗ направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химического оружия, после чего обещала скорректировать свои заявления.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.