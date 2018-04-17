Делегация ВОЗ вошла в сирийскую Думу, сообщил источник

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вошла в сирийский город Дума в сопровождении министра здравоохранения страны Низара Языджи, сообщил осведомленный источник РИА Новости.

Ранее постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов по итогам встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявил, что ВОЗ направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химического оружия, после чего обещала скорректировать свои заявления.

"Делегация Всемирной организации здравоохранения некоторое время назад вошла в Думу в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Языджи, — сообщил источник.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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