Путин и Меркель обсудили расследование миссии ОЗХО в Сирии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора акцентировали важность проведения находящейся в Сирии миссией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тщательного и объективного расследования, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования", — говорится в сообщении.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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