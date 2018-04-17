Глава МИД Франции заявил, что Сирия больше не сможет производить химоружие

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что Сирия после субботних ударов не сможет производить химическое оружие.France Info, отвечая на вопрос, сможет Сирия после ударов производить химическое оружие.
Вместе с тем министр напомнил, что Дамаск в 2013 году взял обязательство уничтожить весь свой химический арсенал. При этом, как утверждает Ле Дриан, Сирия, несмотря на взятые обязательства, этого не сделала.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>