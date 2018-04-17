Глава МИД Франции заявил, что Сирия больше не сможет производить химоружие

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что Сирия после субботних ударов не сможет производить химическое оружие.

"Все заставляет нас думать, что нет", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Info , отвечая на вопрос, сможет Сирия после ударов производить химическое оружие.

Вместе с тем министр напомнил, что Дамаск в 2013 году взял обязательство уничтожить весь свой химический арсенал. При этом, как утверждает Ле Дриан, Сирия, несмотря на взятые обязательства, этого не сделала.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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