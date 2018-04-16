В Сирии со складов боевиков изъяли полторы тонны взрывчатки

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российская военная полиция и ЦПВС изъяли из складов боевиков "Джейш аль-Ислам"* полторы тонны взрывчатых веществ, 250 мин и 25 килограммов тротила, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге.

Он уточнил, что вчера при содействии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции организовано изъятие боеприпасов и взрывчатых веществ из обнаруженных складов и тайников боевиков незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Ислам"*.

"Всего изъято и передано управлению вооружения Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики 250 противопехотных мин, 25 килограммов тротила, полторы тонны других взрывчатых веществ, 1520 средств взрывания", — сказал он.