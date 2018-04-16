Российский постпред при ОЗХО назвал "химатаку" в Думе провокацией

ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума носят провокационный характер, их нельзя использовать как предлог для агрессии против суверенного государства, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Мы охарактеризовали произошедшее в Думе, это пригород Дамаска, как грубую провокацию, о которой и мы, и сирийцы неоднократно предупреждали как Совет безопасности ООН, так и руководство ОЗХО", — сказал он во время пресс-конференции.

В связи с этим постпред назвал действия США, Великобритании и Фрнации в Сирии "актом агрессии" и "военной авантюрой". "Нанесён серьёзный удар по перспективам политического урегулирования в стране, где уже 7 лет продолжается серьёзный внутренний конфликт", — добавил он.

Шульгин обратил внимание на то, что коалиция нанесла удар, не дожидаясь прибытия миссии ОЗХО. Он предположил, что экспертное заключение могло нарушить планы агрессоров.

"Видимо, никакое расследование западным странам во главе с США и не требуется. Они для себя уже все решили. Но, может быть, они и боятся, что эксперты, поработав на месте, опровергнут лживую версию, которая послужила основанием для ракетного удара", — сказал постпред.

Эскалация ситуации вокруг Сирии

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ правительственными войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Несмотря на это, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории САР более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийской ПВО. Пострадали три человека. Удары нанесли до начала работы миссии ОЗХО, которая отправится в Думу 18 апреля.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".