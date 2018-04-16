Корбин призвал Мэй опубликовать юридическое обоснование ударов по Сирии

ЛОНДОН, 16 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской парламентской оппозиции лейборист Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй полностью опубликовать в понедельник юридическое обоснование для ударов по Сирии.

Ранее кабинет Мэй опубликовал лишь выдержки из официальных документов.

"Я надеюсь, что премьер опубликует юридическое обоснование полностью сегодня", — сказал Корбин, выступая в парламенте после речи Мэй.

Также лидер лейбористов подчеркнул, что премьер "должна быть подотчетна не президенту (США Дональду) Трампу, а парламенту", отреагировав на заявления Мэй о том, что решение Британии провести бомбардировку Сирии встретило одобрения ряда стран.

Ранее представители оппозиции выступили с критикой премьера, которая приняла решение о бомбардировках без согласования с парламентом.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.