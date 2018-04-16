Французский депутат: спецслужбы знают о 44 случаях "химатак" в Сирии

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские службы за последний год зафиксировали не менее 44 случаев использования химоружия властями Сирии, заявил депутат партии "Вперед, республика" Ришар Ферран, выступая в понедельник в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны на заседании, посвященном операции в Сирии.

"Французские службы с 4 апреля 2017 года, с атаки в Хан-Шейхуне зафиксировали по меньшей мере 44 оповещения о применении сирийским режимом химического оружия", — сказал Ферран.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.