Основатель Pink Floyd обвинил "Белые каски" в пропаганде для террористов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс обвинил движение "Белые каски" в пропаганде, которая способствует деятельности экстремистов и террористов. Соответствующее заявление музыкант сделал во время выступления в Барселоне, видеозаписи которого опубликованы на YouTube.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

"Я лично верю, что организация "Белые каски" — фальшивая организация, которая существует только для того, чтобы создавать пропаганду для джихадистов и террористов", — сказал Уотерс.

Музыкант заявил, что такая пропаганда провоцирует людей поощрять удары по Сирии, и призвал ориентироваться на независимое расследование. "Что мы должны сделать, так это пойти и убедить наши правительства не бросать бомбы на людей. И точно не (бросать), пока мы не провели полноценное расследование, которое необходимо, чтобы иметь четкое представление, что там происходит", — добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее называла деятельность организации "Белые каски" еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.