Пушков прокомментировал заявления об ударе США по российским базам в Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Алексей Пушков считает фейком заявления о предложении Трампа нанести удар по российским военным в Сирии.

"Уверен: в США не рассматривали всерьез удар по нашим военным в Сирии. Ясно, чем это чревато. Цель "утечки" — показать решительность Трампа", — написал российский сенатор в Twitter.

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что президент США хотел нанести удар по российским и иранским объектам в Сирии, но его удалось отговорить главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Большинство из них было сбито сирийскими ПВО. В результате обстрела пострадали три человека. В Вашингтоне объяснили, что эти действия являются ответом на "химатаку" в городе Дума, однако никаких доказательств применения Дамаском отравляющих веществ представлено не было.