Россия не пыталась изменить место "химатаки" в Думе, заявил Лавров

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. РФ не пыталась изменить место предполагаемого инцидента с химоружием в сирийской Думе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее с подобными обвинениями в адрес РФ, по данным СМИ, выступили представители некоторых западных государств.

"Я гарантирую, что Россия не вмешивалась в место (происшествия – ред.)", — сказал Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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