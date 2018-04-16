Новый проект резолюции по Сирии еще не начали обсуждать, заявил Рябков

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Проект резолюции СБ ООН по Сирии, внесённый Францией, Великобританией и США, пока ещё не начали обсуждать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот проект резолюции даже не начали в Нью-Йорке обсуждать, его только в субботу внесли западные страны. До актирования проходят несколько стадий обсуждения этого документа. В том числе читка на экспертном уровне, потом консультации, потом консультации в широком формате, потом документ, как это принято говорить на ооновском жаргоне, издаётся в "синьке", потом решается, когда он будет представлен на голосование. Смотрите, сколько ещё этапов до момента, когда мы будем голосовать", — сказал Рябков журналистам

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что США, Великобритания и Франция передали в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии, целью которого является независимое расследование применения химического оружия в САР. Также в нем содержится призыв к "обеспечению беспрепятственных поставок гуманитарной помощи, прекращению огня, а также требует участия Сирии в мирных переговорах под руководством ООН".

Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников". Проект резолюции требует от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права. Однако российская резолюция не была принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.