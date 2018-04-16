Рябков рассказал, ждет ли Россия новых ударов коалиции США по Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва исходит из последних заявлений, прозвучавших на Западе, что актуальных планов нанесения ударов по сирийским правительственным объектам пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что прозвучало со стороны официальных представителей ряда стран о том, что вроде как актуальных планов продолжения этих ударов нет", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Россия очередных ударов США и представителей коалиции по Сирии.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу заявил, что второй фазы ударов по Сирии не будет, подчеркнув, что цель была достигнута. С аналогичным заявлением выступил Пентагон.