Освобождение Гуты подстегнуло Запад к удару по Сирии, заявили в оппозиции

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция, США и Великобритания решились на проведение операции в Сирии, поскольку, в отличие от России, потерпели в стране поражение, к ударам их подстегнуло освобождение Гуты, заявила РИА Новости лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис.

По ее словам, удары были нанесены после сообщений о якобы химатаке в сирийской Восточной Гуте. "Надо обратить внимание на то, что было до этой операции. Были санкции США против олигархов и официальных лиц из России, до этого Великобритания обвиняла Россию в отравлении (в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея — ред.) Скрипаля. Это такие проявления враждебности, которую они (страны Запада) проявляют к России", — сказала собеседница агентства.

Кассис добавила, что "это началось давно, и сейчас агрессивность набирает обороты".

"Потому, что они сами потерпели поражение в Сирии, тогда как Россия успешна и одерживает победы. Это своего рода "холодная война". Они там, они потерпели поражение в ряде стран, из последнего — в Сирии. Они потерпели поражение в Женеве (где проходят переговоры по урегулированию в САР — ред.), со своими собственными оппозиционерами, которых они давно поддерживают — я говорю о Сирийском национальном совете (SNC), о Высшем комитете по переговорам (HCN) сирийской оппозиции", — пояснила она свою позицию.

По ее словам, освобождение Гуты от террористов "подстегнуло западные страны к операции". "Я думаю, даже больше, чем химическая атака, спровоцированная, по их словам, режимом", — заключила Кассис.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В субботу по инициативе России для обсуждения ракетных ударов было созвано заседание Совета Безопасности ООН. Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>