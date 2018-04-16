Эксперт из ЕС: Евросоюз полностью беспомощен во влиянии на ситуацию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз проявил полную беспомощность в ситуации с ударами, нанесенными по Сирии США, Великобританией и Францией, считает директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Обсуждение обстановки вокруг Сирии после ракетных ударов и развитие событий по "делу Скрипаля" являются ключевыми пунктами повестки встречи глав МИД стран Евросоюза в понедельник в Люксембурге.

"Европейский союз был полностью беспомощен. Несмотря на заявления о поддержке операции, в ней участвовали только Франция и выходящая из состава ЕС Великобритания. Не были настроены на участие Германия, Италия и ряд других стран-членов ЕС. Во внешней политике ЕС нет консенсуса", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом он обратил внимание на то, что Евросоюз, выступающий за многосторонний подход в вопросах международной политики, в данном случае "оставил это за скобками". "Евросоюз расколот, страны-члены неспособны придерживаться принципа мультилатерализма, на который они делают ставку", — сказал Томанн.

По его словам, это будет иметь последствия, в первую очередь, для "стран средней величины". "Эти государства заинтересованы в Совете безопасности ООН, поскольку для них это единственное средство для влияния на кризисное урегулирование. И то, что США, Великобритания и Франция решили действовать в обход, лишает их такого влияния в будущем", — сказал эксперт.

Он констатировал, что сегодня "нормой для каждого кризиса становятся ситуационные коалиции". "Вызывает сожаление, что президент Эммануэль Макрон, в начале своего мандата хотевший возвращения Франции к политике равновесия в международных отношениях, примкнул к линии США и стал "подручным" англосаксов", — заявил Томанн.

При этом эксперт не исключил, что Макрон "попытается возместить потери от этого подхода путем нахождения путей открытого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, когда он прибудет в мае с визитом в Россию".

"Вместе с тем он не поставит под сомнение свою близость евроатлантическим институтам", — добавил Томанн.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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