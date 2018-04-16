РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп рассматривал возможность удара по объектам России в Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (367)
12:2816.04.2018
(обновлено: 12:29 16.04.2018)
0246999
© AFP 2018 / Saul Loeb Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоМинистр обороны США Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настаивал на ударе по российским и иранским объектам в Сирии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
В Париже назвали смешными сравнения ударов по Сирии с вторжением в Ирак
Глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Белом дому три варианта атаки, отмечается в материале. Первый предполагал удар по сирийским объектам, связанным с химоружием, второй включал также исследовательские центры, имеющие отношение к разработке боевых отравляющих веществ, и центры военного командования. 

Третий вариант — атака на российские системы ПВО в Сирии. Этот план был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов Башара Асада".

По информации газеты, Трамп настаивал именно на третьем варианте, если это будет необходимо для уничтожения сирийской военной техники, однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

Мнения

В то же время в России не склонны верить этой информации. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, публикации такого рода — это ложь, призванная показать, что американский лидер не несет индивидуальной ответственности за все действия.

"Я думаю, что это просто попытка показать ещё раз насколько Трамп не несет индивидуальной ответственности за те приказы, которые он отдаёт. То есть нам опять пытаются продемонстрировать, что Трампу не совсем все подчиняются", — считает он.

Военнослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi
Рука Вашингтона. Чем заканчивается вмешательство США в дела других стран
Шерин пояснил, что, согласно военной теории, сначала уничтожаются военные объекты противника, в первую очередь система ПВО, а потом наносятся ракетные удары. Кроме того, обычно именно военное ведомство настаивает на ударах, а президент не разрешает их наносить.

"То, что Трамп хотел ударить по России, а глава Пентагона его отговорил, это такая, знаете, после прошедшего события попытка как-то смягчить, [показать] насколько американцы добры, насколько Пентагон добр", — добавил Шерин.

В то же время российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что возможные намерения Трампа ударить по российским объектам в Сирии могут говорить о том, что он не просчитывает возможных последствий своих решений.

"Это показывает, что действующий американский президент не понимает того, что он мог спровоцировать начало Третьей мировой войны с абсолютно фатальными последствиями для самих Соединенных Штатов Америки", — сказал Коротченко.

Также он отметил, что Трамп показал пример "безответственного поведения". По его словам, лидер страны, обладающий ядерным оружием, должен понимать все возможные последствия войны с другой ядерной державой, пусть и начавшейся с применения обычных средств поражения.

Удар по Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, большую часть из которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Louai Beshara
Эксперт предположил, зачем США, Британия и Франция ударили по Сирии
Вашингтон объяснил свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. Выводов экспертов ОЗХО еще нет.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Россия и Китай назвали атаку нарушением международного права и Устава ООН. 

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена