Трамп рассматривал возможность удара по объектам России в Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настаивал на ударе по российским и иранским объектам в Сирии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Белом дому три варианта атаки, отмечается в материале. Первый предполагал удар по сирийским объектам, связанным с химоружием, второй включал также исследовательские центры, имеющие отношение к разработке боевых отравляющих веществ, и центры военного командования.

Третий вариант — атака на российские системы ПВО в Сирии. Этот план был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов Башара Асада".

По информации газеты, Трамп настаивал именно на третьем варианте, если это будет необходимо для уничтожения сирийской военной техники, однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

Мнения

В то же время в России не склонны верить этой информации. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, публикации такого рода — это ложь, призванная показать, что американский лидер не несет индивидуальной ответственности за все действия.

"Я думаю, что это просто попытка показать ещё раз насколько Трамп не несет индивидуальной ответственности за те приказы, которые он отдаёт. То есть нам опять пытаются продемонстрировать, что Трампу не совсем все подчиняются", — считает он.

Шерин пояснил, что, согласно военной теории, сначала уничтожаются военные объекты противника, в первую очередь система ПВО, а потом наносятся ракетные удары. Кроме того, обычно именно военное ведомство настаивает на ударах, а президент не разрешает их наносить.

"То, что Трамп хотел ударить по России, а глава Пентагона его отговорил, это такая, знаете, после прошедшего события попытка как-то смягчить, [показать] насколько американцы добры, насколько Пентагон добр", — добавил Шерин.

В то же время российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что возможные намерения Трампа ударить по российским объектам в Сирии могут говорить о том, что он не просчитывает возможных последствий своих решений.

"Это показывает, что действующий американский президент не понимает того, что он мог спровоцировать начало Третьей мировой войны с абсолютно фатальными последствиями для самих Соединенных Штатов Америки", — сказал Коротченко.

Также он отметил, что Трамп показал пример "безответственного поведения". По его словам, лидер страны, обладающий ядерным оружием, должен понимать все возможные последствия войны с другой ядерной державой, пусть и начавшейся с применения обычных средств поражения.

Удар по Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, большую часть из которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Вашингтон объяснил свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. Выводов экспертов ОЗХО еще нет.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Россия и Китай назвали атаку нарушением международного права и Устава ООН.

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