Белый дом заявил о планах вернуть войска из Сирии как можно скорее‍

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США по-прежнему намерены как можно скорее покинуть территорию Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Мы полны решимости полностью победить ИГ* и создать условия, которые предотвратят его возрождение", — отметила она.

По словам Сандерс, США надеются, что их "региональные союзники и партнеры возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности региона".

При этом накануне постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что американские войска покинут Сирию только после того, как выполнят все поставленные задачи.

Среди них — победа над террористической организацией "Исламское государство"*, гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

Политика "расчленения" Сирии

По словам эксперта РИСИ Владимир Фитина, это не первое подобное заявление американской администрации, слова которой "резко расходятся с делом".

"Это связано и с чехардой внутри администрации, и с непоследовательностью президента, и с тем, что он реагирует на ситуацию внутри США, где продолжается тяжелейшая борьба, и на внешнеполитические задачи. Поэтому к тому, что он говорит (о возможном выводе американских вооруженных сил) надо подходить с серьезным фильтром — действия показывают обратное" — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отметил Фитин, США продолжат проводить политику, "направленную на расчленение Сирии", поэтому рассчитывать на их уход из страны нельзя.

Бессмысленное присутствие

Член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский отметил, в свою очередь, что присутствие малочисленной группировки США в Сирии бессмысленно и не вносит вклад в мирное урегулирование.

"США сегодня представлены в Сирии силами специальных операций. По численности они незначительны. Основная американская группировка расположена в Ираке, и по большому счету делать им там нечего, так как такими силами невозможно на протяжении длительного времени контролировать достаточно обширную территорию в рамках границ Сирии. Из-за этого они вступают в конфликт с Турцией, они, естественно, конфликтуют и с сирийским правительством", — пояснил эксперт.

По его мнению, США присутствуют в стране временно с целью поддержания проамериканских политических сил.

"Пусть заботятся другие"

Это не первое заявление властей США о намерении в скором времени покинуть территорию Сирии за последний месяц. В начале апреля Дональд Трамп во время выступления в Огайо сказал, что США уйдут из страны "очень скоро" и "пусть другие об этом (о ситуации в Сирии. — Прим. ред.) заботятся".

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, комментируя слова американского лидера, заявила, что не располагает информацией о планах по "выходу из Сирии".

Позднее телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации сообщил, что Трамп "неохотно" согласился на продление присутствия американского контингента в Сирии на некоторое время.

Удар по Сирии

Эти заявления были сделаны после удара по Сирии. В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили более ста ракет, большую часть из которых сбили ПВО правительственных войск. Пострадали три человека.

Вашингтон объяснил свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. Выводов экспертов ОЗХО еще нет.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

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