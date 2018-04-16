Мэй попросит парламент провести экстренные дебаты по Сирии

ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит в понедельник спикера палаты общин провести экстренные дебаты по военной операции в Сирии, сообщила канцелярия премьера.
Ранее британская парламентская оппозиция выразила негодование в связи с тем, что Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии без санкции парламента, а "теневой" министр обороны Ниа Гриффит заявила, что парламентарии потребуют от правительства представить стратегию действий в отношении Сирии.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Британское участие в операции было фактически вспомогательным.
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