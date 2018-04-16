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Война в Сирии
Война в Сирии

Мэй попросит парламент провести экстренные дебаты по Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (338)
00:3716.04.2018
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© AP Photo / Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AP Photo / Simon Dawson

ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит в понедельник спикера палаты общин провести экстренные дебаты по военной операции в Сирии, сообщила канцелярия премьера.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Премьер-министр в понедельник (16 апреля) попросит спикера провести экстренные дебаты для того, чтобы дать палате расширенную возможность обсудить военную операцию. Дебаты станут дополнением к (намеченному на понедельник) выступлению премьера с ее собственным заявлением", — сообщили в канцелярии.

Ранее британская парламентская оппозиция выразила негодование в связи с тем, что Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии без санкции парламента, а "теневой" министр обороны Ниа Гриффит заявила, что парламентарии потребуют от правительства представить стратегию действий в отношении Сирии.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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© Фото : департамент общественных и внешних связей ХМАО
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Четыре британских истребителя Tornado нанесли удар по бывшей ракетной базе в 15 километрах от Хомса. Об ущербе и о том, что на самом деле находилось на объекте, не сообщается. Западные страны заявили, что наносили удары по объектам, задействованным в хранении или производстве химического оружия. Во время вылета каждый британский самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow радиусом действия в 300 миль. Такие ракеты программируются для наведения на цель с использованием координат GPS и считаются высокоточным оружием.

Британское участие в операции было фактически вспомогательным.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Ракетные удары по Сирии

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