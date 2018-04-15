Уходящий президент Черногории поддержал удар стран Запада по Сирии

ПОДГОРИЦА, 15 апр — РИА Новости. Удар по Сирии, осуществленный совместно США, Францией и Великобританией, достигли своей цели, считает уходящий президент Черногории Филип Вуянович.

"Это был удар ограниченного действия, который выполнял функцию уничтожения военных объектов, где производилось химическое оружие, и функцию предупреждения, что его нельзя использовать для массовых убийств", — заявил Вуянович журналистам.

По его словам, этот удар "очевидно достиг своей цели". "Надеюсь, что это послужит стимулом для направления всех сторон к демократическому диалогу, на поиск решения в Сирии, которое всем принесет пользу, и на благо всех в международном сообществе", — сказал Вуянович.

При Вуяновиче Черногория вступила в НАТО в 2017 году и на данный момент является самым молодым членом альянса. В воскресенье в стране прошли очередные президентские выборы. Мандат Вуяновича истекает в мае.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.