В Восточной Гуте свыше 59 тысяч мирных жителей вернулись в дома

ХМЕЙМИМ, 15 апр — РИА Новости. В свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось свыше 59 тысяч жителей Восточной Гуты, сообщил на брифинге в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 003 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

Кроме того, Евтушенко отметил, что российский центр по примирению оказывает всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия, направленной на установление объективной информации о якобы применении в городе Дума отравляющих веществ в отношении мирных граждан.