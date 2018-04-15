Макрон заявил, что разведка Франции подтвердила использование хлора в Сирии

ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разведка Франции и партнеров подтвердила использование хлора в химатаке в Сирии.

"Мы получили при помощи нашей разведки и разведки наших партнеров доказательства того, что использование хлора, химического оружия, имело место (в Сирии — ред.). Потом мы установили, что это оружие могло быть использовано… сирийским режимом. И именно поэтому мы с США и Великобританией решили провести эту операцию", — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Ранее на сайтах МИД и министерства обороны Франции был опубликован рассекреченный доклад разведки, в котором говорилось, что для химатаки в Думе, вероятно, использовались "удушающие вещества и фосфорорганические соединения или цианистоводородная кислота". В рассекреченном докладе говорилось, что выводы сделаны на основе соцсетей и публикаций СМИ.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.