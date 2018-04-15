Макрон заявил, что Франция не объявляла войны сирийским властям

ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж не объявлял войны официальному Дамаску, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не объявляли войны режиму (президенту Сирии — ред.) Башара Асада", — сказал французский лидер в интервью трем французским СМИ, транслирующемся в прямом эфире телеканалом BFMTV.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.