В заявлении ЛАГ с осуждением применения химоружия не упомянули власти Сирии

ДАХРАН (Саудовская аравия), 15 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Итоговое заявление саммита ЛАГ (Лига арабских государств) с осуждением применения химоружия в Сирии не упоминало власти этой страны.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр ранее на пресс-конференции по итогам прошедшего в саудовском Дахране саммита ЛАГ заявил, что главы арабских государств-участниц организации "осудили применение химического оружия правительством Сирии". Однако в распространенном тексте заявления ЛАГ официальный Дамаск в связи с химической атакой не упоминается.

"Заявляем со всей решимостью о своем жестком осуждении применения химического оружия против братского сирийского народа и требуем проведения независимого международного расследования и применения международных законов в отношении тех, чья вина будет доказана в использовании химического оружия", — приводится в тексте итогового заявления саммита ЛАГ.

Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.

Мнения арабских государств в отношении этой атаки резко разделились: в поддержку ударов ожидаемо выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). С осуждением ракетных ударов выступили Ливан, Алжир и Ирак.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.