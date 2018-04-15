МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения, обвинения США являются фейком, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

"Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман", — сказал Серебренников.

По его словам, Россия готова к новому витку санкций, хотя "хорошего здесь мало". "И нам они тяжело даются, и самим США с Европой они наносят еще больший урон", — отметил сенатор.