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Война в Сирии
Война в Сирии

США, Британия и Франция внесли в СБ ООН проект резолюции по Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (324)
17:0115.04.2018
(обновлено: 17:04 15.04.2018)
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© REUTERS / Eduardo MunozНа заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США, Великобритания и Франция направили Совбезу ООН новый проект резолюции по Сирии для расследования применения химоружия в Арабской Республике. Его текст приводит издание Liberation.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
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Документ содержит призыв к "обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи", прекращению огня и участия Дамаска в мирных переговорах под эгидой ООН без предварительных условий.

Помимо этого, западные страны предлагают "проведение независимого расследования" сообщений о химатаках в Сирии.

Попытка оправдаться

Проект резолюции уже прокомментировали в Госдуме. По мнению депутата от Севастополя, члена группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Белика, пункт о проведении независимой проверки сообщений о химических атаках в Сирии не имеет никакого смысла.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
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Как заявил парламентарий в беседе с RT, если бы США были нужны результаты расследования, они бы не обстреляли сирийскую территорию.
Депутат отметил, что подобным документом Вашингтон намерен решить две задачи: записать себе в плюс то, что происходит не благодаря, а вопреки его действиям, и оправдать ракетный удар.

Белик также отметил, что требование прекратить огонь и не препятствовать поставках гуманитарной помощи выглядит странно, так как это и так главная цель правительства Башара Асада и российских военных.

"Поставки гуманитарных грузов — это зачастую единственный способ выжить для некоторых сирийцев. И наша страна поддерживает гуманитарной помощью САР уже несколько лет", — сказал депутат.

По словам Белика, "забота" Соединенных Штатов о населении других стран видна на примере Афганистана, где экономика находится в стагнации уже почти двадцать лет.

"Дипломатия абсурда"

Ранее Совбез ООН не принял российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии

За документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре — воздержались.

В проекте резолюции Россия осуждает действия коалиции и требует от западных стран "немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

Постпред России при ООН Василий Небензя также отметил, что страны, которые произвели удар по Сирии, "извращают международное право" и подменяют понятия. По его словам, США и их союзники ставят себя выше международных норм, а затем пытаются доказать законность своих действий.

Небензя добавил, что коалиция продолжает погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных ею. "Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда", — заключил дипломат.

Ракетный удар по Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на "химатаку" в городе Дума.

Самолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
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В результате ударов по нескольким объектам гражданской и военной инфраструктуры пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить.

Никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет. Атака США и их союзников произошла до расследования ОЗХО. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом". В МИД действия США и их союзников охарактеризовали как "неправомерные и неприемлемые".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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