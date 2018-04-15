В Госдуме прокомментировали проект резолюции коалиции в СБ ООН по Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пункт о проведении независимой проверки сообщений о химических атаках в Сирии в проекте резолюции западных стран не имеет никакого смысла. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы от Севастополя, член группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Белик.

По его мнению, если бы США были нужны результаты расследования, они бы не обстреляли сирийскую территорию.

Депутат отметил, что подобным документом Вашингтон намерен решить две задачи: записать себе в плюс то, что происходит не благодаря, а вопреки его действиям, и оправдаться за ракетный удар.

Белик также выразил недоумение, зачем в документе прописано требование прекращения огня и беспрепятственных поставок гуманитарной помощи, потому что это и так главная цель правительства Башара Асада и российских военных.

"Поставки гуманитарных грузов — это зачастую единственный способ выжить для некоторых сирийцев. И мы поддерживаем гуманитарной помощью САР уже несколько лет", — сказал он.

По словам Белика, "забота" Соединенных Штатов о населении других стран видна на примере Афганистана, где экономика находится в стагнации уже почти два десятилетия.

США, Великобритания и Франция ранее направили Совбезу ООН проект резолюции для расследования применения химического оружия в Сирии, прекращения огня и обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи.

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