АСАД НА ВСТРЕЧЕ С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИРИИ ВЛАСТИ ЖДУТ КОМПАНИИ ИЗ РОССИИ, У НИХ БУДУТ ВСЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ — САБЛИН

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