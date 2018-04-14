Сирийский депутат рассказал, с чем связано возобновление обстрелов Дамаска

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Активизация террористов к югу от Дамаска и возобновление обстрелов окраин сирийской столицы напрямую связано с ракетными ударами США Британии и Франции, сообщила российским журналистам депутат народного совета Сирии Маха Шбиб.

Ранее Минобороны РФ сообщали, что террористы обстреляли юг Дамаска, в результате чего ранения получили четыре человека.

"Без сомнения, есть связь между агрессией Запада на Дамаск и возобновлением действий террористов на юге столицы. Так как одной из целей агрессии было обеспечить возможность для боевиков воспользоваться моментом замешательства, на который они (Запад) надеялись. Ничего подобного не произошло. Сирийская армия как была, так и осталась в полной боевой готовности, способной пресечь любую попытку активизации террористов. И вопреки всему произошедшему эта агрессия лишь ускорит нашу полную победу над террористическими группировками", — сказала Шбиб.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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